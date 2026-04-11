Caltanissetta ospita il Campionato Regionale Sicilia 2026 di Pattinaggio Freestyle: l’11 e il 12 aprile spettacolo, adrenalina e oltre 100 atleti in gara

Un weekend all’insegna dello sport, dello spettacolo e delle emozioni. Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, la città ospiterà la prima tappa del Campionato Regionale Sicilia 2026 di Pattinaggio Freestyle, organizzata dalla ASD Eclettica insieme al Comitato regionale Skate Sicilia sotto l’egida della Skate Italia.La competizione si svolgerà presso la Eclettica Street Factory (viale Rochester, pista di pattinaggio accanto alla piscina comunale) e vedrà la partecipazione di circa 150 atleti provenienti da tutta la Sicilia, pronti a sfidarsi per la conquista dei titoli regionali e per ottenere la qualificazione ai Campionati Italiani 2026.Un evento unico nel suo genere, capace di unire tecnica, velocità e spettacolarità, con atleti di tutte le categorie – dagli 8 anni fino agli over 30 – impegnati in tre discipline tra le più affascinanti del panorama del freestyle inline:Roller Cross, un circuito a ostacoli ad alta velocità che mette alla prova agilità e resistenza;Free Jump, il salto in alto con pattini, una sfida di tecnica e potenza;High Jump, il salto con rampa, tra le specialità più spettacolari e coinvolgenti per il pubblico.Il programma prevede due giornate intense di gare:Sabato 11 aprile spazio alle competizioni di High Jump e Free Jump, con inizio alle ore 09:30; Domenica 12 aprile sarà la volta del Roller Cross, con nizio gare alle ore 08:30, fino alle premiazioni finali nel pomeriggio.L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con la presenza di un’area ristoro e un’atmosfera dinamica fatta di musica, energia e passione sportiva.L’evento rappresenta non solo un’importante competizione sportiva di livello regionale, ma anche un’occasione unica per il territorio: un momento di aggregazione, promozione dello sport e valorizzazione della città, capace di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati.Sarà soprattutto un’opportunità imperdibile per chi non ha mai assistito dal vivo a queste discipline, spettacolari e adrenaliniche, che uniscono tecnica, coraggio e creatività, offrendo uno show coinvolgente e fuori dal comune.Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare, a vivere da vicino l’evento e a tifare per gli atleti e le squadre del proprio territorio, contribuendo a creare un clima di festa, sportività e condivisione.Due giornate di sport, emozioni e spettacolo attendono Caltanissetta: il freestyle inline è pronto a conquistare il pubblico.