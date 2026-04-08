Caltanissetta. Nissa FC Futsal, conto alla rovescia per la finale di Coppa Trinacria: appuntamento il 19 aprile

Il conto alla rovescia è iniziato. La data del 19 aprile è ormai cerchiata in rosso sul calendario della Nissa FC Futsal, pronta a giocarsi una fetta importante della propria stagione nella finale provinciale di Coppa Trinacria. Non una semplice partita, ma un vero e proprio crocevia sportivo: in palio non c’è soltanto il trofeo, ma anche la concreta possibilità di aprire le porte alla promozione in Serie C2 attraverso la successiva fase regionale. Agli ordini di mister La Mendola, la squadra ha ripreso gli allenamenti sul parquet del “PalaMilan”, avviando una fase di preparazione caratterizzata da concentrazione e cura dei dettagli. Ogni seduta è orientata a farsi trovare pronti all’appuntamento più importante dell’anno.Archiviato il campionato, resta qualche rammarico per ciò che si sarebbe potuto fare in più, ma prevale la consapevolezza di un gruppo maturo, capace di guardare avanti con lucidità e concentrazione. L’avversario sarà il Nicosia, formazione di valore che ha già vinto il campionato e rappresenta quindi un ostacolo di alto livello. L’atmosfera, però, è quella delle grandi occasioni: si respira voglia di riscatto e ambizione.La vittoria della Coppa potrebbe infatti rappresentare il primo passo verso un traguardo ancora più prestigioso: l’accesso alla fase regionale, strutturata in un triangolare, che metterà in palio la promozione in Serie C2. A trasmettere fiducia al gruppo è stato anche il presidente emerito, Dott. Arialdo Giammusso, che ha voluto ribadire la propria vicinanza alla squadra: «Il campionato è ormai alle spalle e si poteva fare qualcosa in più, ma adesso non è il momento dei rimpianti. Questa finale rappresenta una grande occasione per tutti: squadra, società e tifosi. Serviranno cuore, determinazione e spirito di sacrificio. Sono certo che i ragazzi daranno tutto per raggiungere un traguardo meritato».La finale si disputerà in campo neutro, ad Agira, con fischio d’inizio alle ore 19. Il gruppo nisseno arriva all’appuntamento con idee chiare: intensità, compattezza e spirito di squadra saranno le armi decisive.Nel frattempo, il PalaMilan si prepara a vivere giorni di attesa e passione, pronto a sostenere idealmente una squadra che vuole trasformare il lavoro di mesi in un successo concreto.Il 19 aprile è ormai alle porte. E la Nissa FC Futsal vuole farsi trovare pronta.