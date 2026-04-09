Caltanissetta. Il 24 aprile PD promuove “Cantiere di Idee” con il primo appuntamento dedicato ai beni culturali

CALTANISSETTA. Il 24 aprile il primo appuntamento del “Cantiere di Idee” del Partito democratico dedicato ai beni culturali. Il Partito Democratico di Caltanissetta promuove il primo incontro del “Cantiere di Idee”, un percorso di confronto e progettazione condivisa dedicato al futuro della città e, in particolare, alla valorizzazione del suo patrimonio culturale.

Negli ultimi anni Caltanissetta è stata investita da un progressivo declino che ha coinvolto anche molti dei suoi beni culturali, spesso lasciati in condizioni di abbandono. Eppure, proprio questi beni rappresentano la nostra eredità, custodiscono il senso della nostra storia e possono indicare una direzione nuova per il futuro della città.

Da questa consapevolezza nasce l’idea di avviare un progetto che metta in rete enti, istituzioni, associazioni, privati, cittadini e cittadine che vogliano realmente intraprendere un percorso per costruire una visione comune. La parola chiave di questo percorso è cura: cura degli spazi, delle persone, delle fragilità e della bellezza che oggi rischia di soccombere all’incuria. Una cura che puòdiventare concreta solo attraverso il lavoro di rete e la partecipazione condivisa.

Cambiare sguardo su Caltanissetta è possibile soltanto a partire dalla conoscenza. Il PartitoDemocratico crede fortemente nei beni culturali come motore di sviluppo economico e sociale, fondato sulla tutela del patrimonio, sulla valorizzazione pubblica e sul coinvolgimento del terzo settore.

Il percorso proposto prende le mosse dalla Convenzione di Faro, che invita la cittadinanza a partecipare attivamente al processo di appropriazione della propria eredità culturale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo umano, la qualità della vita, la sostenibilità, la democrazia e la valorizzazione della diversità culturale. Al centro della Convenzione vi è il concetto di “comunità di eredità”, intesa come l’insieme di persone che riconosce valore a specifici aspetti dell’eredità culturale e desidera sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

Il primo incontro del Cantiere di Idee si terrà giovedì 24 aprile alle ore 18.00, presso l’Officina degli Artisti, in via Tortorici 12 a Caltanissetta, con la partecipazione di Rosa Anna Argento, esperta in comunità di eredità e l’On. Valentina Chinnici, Vicesegretaria PD Sicilia. L’invito è rivolto a quanti vogliano contribuire a costruire un nuovo percorso di consapevolezza, partecipazione e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Per partecipare è possibile iscriversi tramite il link dedicato. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHt_dzguGHVHfvp2fFx1BTLXvt3suXhDTRXxFj6h.