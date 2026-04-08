Caltanissetta. Il 10 aprile “Il lavoro viaggia con noi – I Consulenti del Lavoro per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”

Dopo il successo del 2025, il truck tour “Il lavoro viaggia con noi – I Consulenti del Lavoro per l’orientamento, la legalità e la sicurezza” riprende il suo viaggio , che toccherà 23 piazze italiane nei mesi di marzo, aprile e di maggio. Giunto alla terza edizione, l’evento è promosso per diffondere la cultura del lavoro etico e l’importanza dell’orientamento al lavoro.

Il 10 aprile 2026 farà tappa a Caltanissetta in viale regina Margherita, dalle ore 09.00 alle ore 14:00. A seguire, presso il teatro Regina Margherita di Caltanissetta, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, si svolgerà il convegno avente come tema: “Flessibilità nella moderna contrattazione collettiva- Politiche attive per il lavoro, centralità della formazione e delle competenze e ruolo del Fondo interprofessionale”.

Durante ogni tappa del Truck sarà possibile partecipare a workshop su orientamento, competenze, tipologie di contratti di lavoro e visitare i diversi stand legati al tema del lavoro:

• Orientamento al Lavoro: parla con i nostri esperti e scopri come acquisire consapevolezza delle tue aspirazioni e competenze, nonché sui percorsi da intraprendere per svolgere la professione di interesse. Per maggiori info www.fondazionelavoro.it

• Redigi il tuo CV – Come presentarsi al Lavoro: impara con noi a redigere un curriculum vitae efficace. Evidenzia le tue esperienze più importanti e i tuoi punti di forza e scopri come presentarti al meglio ad un colloquio di lavoro. Per maggiori info www.fondazionelavoro.it

• Opportunità sul territorio: trova insieme al nostro Consulente le opportunità di lavoro, e di politiche attive, disponibili sul tuo territorio e invia la candidatura. Per maggiori info www.fondazionelavoro.it

• Consulenti del Lavoro per la Legalità: sai che vuol dire lavoro etico? Scoprirlo con un videogame! Suddiviso in sette missioni, il videogame ti permetterà di affrontare diverse sfide per il contrasto della criminalità nel mondo del lavoro. Visita www.genl.eu

• La sicurezza non è un gioco “Consulenti del Lavoro per la sicurezza”: attraverso un software di realtà virtuale di ultima generazione sarai coinvolto in un’esperienza immersiva che renderà divertente e coinvolgente la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Orientamento alla Professione: vuoi diventare Consulente del Lavoro? Ti suggeriremo il percorso da seguire per prepararti ad essere un professionista – esperto di diritto del lavoro – che fornisce assistenza ad aziende ed enti nella gestione del personale. Per maggiori info www.consulentidellavoro.it

• Metti in gioco le tue competenze, e scopri il mondo del lavoro in modo nuovo e coinvolgente. Attraverso il gioco è possibile sperimentare ruoli, sviluppare abilità e mettersi alla prova. Ogni sfida diventa un’opportunità concreta per imparare facendo. Un percorso formativo che prepara oggi alle professioni di domani.

• Fonarcom: informati sulla la Formazione continua, destinata ai dipendenti delle imprese aderenti al Fondo Interprofessionale Fonarcom e allo SDI di Fondazione Lavoro, erogata tramite azioni formative a livello individuale, aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale. Per maggiori info www.fonarcom.it

• Previdenza e assistenza per i Consulenti del Lavoro: partecipa ai seminari dedicati alla conoscenza del sistema previdenziale ENPACL e all’approfondimento degli strumenti di welfare integrato offerti dall’Ente. Occasioni di incontro e dialogo per rafforzare la comunità professionale e costruire insieme il futuro della previdenza dei Consulenti del Lavoro. Per maggiori info www.enpacl.it