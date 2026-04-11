Caltanissetta. Domenica 12 Aprile alle ore 18 al Margherita “Quaranta ma non li dimostra” con Enrico Guarneri

Domenica 12 Aprile 2026 alle ore 18,00 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta debutto nazionale della commedia scritta da Peppino e Titina de Filippo “Quaranta ma non li dimostra” con Enrico Guarneri.

La Stagione Teatrale Nazionale “Turi Ferro” 2025/2026 che è organizzata dal Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale è al suo penultimo appuntamento.

La messinscena si muove sul delicato equilibrio tra commedia e malinconia, portando in scena una vicenda familiare solo apparentemente ordinaria ma attraversata da tensioni profonde. Al centro della storia troviamo Pasquale, padre vedovo sospeso tra autorità e fragilità, e le sue quattro figlie. Tra queste emerge la figura della primogenita, una donna ormai quarantenne che ha sacrificato la propria vita personale assumendo il ruolo materno all’interno della famiglia.

Ambientata alla fine degli anni Sessanta, l’opera si sviluppa nel contrasto tra una società in trasformazione e un modello familiare ancora ancorato a valori tradizionali. Il continuo scambio generazionale tra il padre, le figlie più giovani e i rispettivi fidanzati si intreccia con la complessità emotiva della figlia maggiore, Sesella, intrappolata in un ruolo mai pienamente scelto.

Il tentativo del padre di “sistemarla” attraverso il matrimonio diventa così non solo un espediente comico, ma anche un gesto ambiguo, sospeso tra senso di colpa e desiderio di ristabilire un equilibrio familiare ormai perduto.

La regia valorizza un ritmo recitativo capace di alternare momenti brillanti a pause dense di sottotesto, mantenendo costante la tensione emotiva. Ne emerge una commedia che va oltre il gioco degli equivoci, trasformandosi in una riflessione sul ruolo della donna, sul sacrificio familiare e sulla difficoltà di costruire la propria identità al di fuori dei legami imposti.

Il sorriso che lo spettacolo suscita è sempre accompagnato da una sottile inquietudine: quella di chi riconosce, dietro le dinamiche familiari, il prezzo invisibile dell’amore e del dovere.

L’appuntamento è dunque per domenica 12 aprile alle ore 18:00 al Teatro Margherita di Caltanissetta, per una serata di teatro che promette di emozionare e far riflettere