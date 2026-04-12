Caltanissetta, controlli in discoteca e tensioni durante l’intervento: locale oltre la capienza e danneggiamenti ai mezzi delle forze dell’ordine

CALTANISSETTA – Serata ad alta tensione in una discoteca situata in via Due Fontane, tra Caltanissetta e San Cataldo, dove un’operazione interforze ha fatto emergere irregolarità significative legate al rispetto delle norme di sicurezza. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di verifiche mirate nei luoghi di intrattenimento e ha coinvolto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Guardia di Finanza e Polizia municipale.

Nel corso degli accertamenti è stato riscontrato un numero di presenze nettamente superiore rispetto alla capienza autorizzata: all’interno del locale sarebbero state individuate oltre 300 persone, a fronte di un limite consentito di circa 150. Una situazione che ha portato all’immediata sospensione dell’attività per motivi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico.

Le operazioni si sono svolte in un clima di crescente tensione. Alcuni presenti avrebbero reagito contestando i controlli, con episodi di lancio di oggetti e danneggiamenti ai mezzi delle forze dell’ordine. Tra i fatti segnalati anche il taglio degli pneumatici di un’auto della Polizia. Sull’accaduto sono in corso ulteriori verifiche per accertare responsabilità.

Nonostante le criticità, gli operatori sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo, procedendo anche all’identificazione di diversi giovani presenti all’interno e nei pressi del locale.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di aggregazione, soprattutto in periodi di grande affluenza. Vicende come quelle registrate negli eventi di Capodanno a Crans-Montana dimostrano quanto sia delicata la gestione degli spazi destinati all’intrattenimento quando vengono meno condizioni adeguate di controllo e organizzazione.

Il rispetto delle capienze, delle autorizzazioni e delle norme vigenti non rappresenta un mero adempimento formale, ma un elemento essenziale per garantire l’incolumità delle persone. Proprio per questo, le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e assicurare che il divertimento si svolga in condizioni di sicurezza.