Caltanissetta. Contratti ancora intestati a persone decedute o a precedenti proprietari, Caltaqua: “Verificare l’intestazione delle utenze”

Contratti ancora intestati a persone decedute o a precedenti proprietari degli immobili. Regolarizzare il contratto dell’acqua è un passo semplice ma fondamentale per garantire piena tutela agli utenti e un corretto accesso ai servizi. Per questo motivo, Caltaqua invita i propri utenti a verificare che l’intestazione della propria utenza sia aggiornata.Sono ancora numerosi, infatti, i casi di contratti attivi intestati a persone decedute o a precedenti proprietari degli immobili, situazioni che possono creare disagi e limitazioni nella gestione dell’utenza. Un contratto non correttamente intestato, infatti, non consente di accedere pienamente ai servizi offerti dal Gestore, come presentare reclami, richiedere il riconoscimento di perdite occulte e del bonus idrico, chiedere la verifica del contatore, attivare la domiciliazione bancaria o concordare piani di pagamento.Effettuare la voltura è semplice, veloce e non comporta alcun costo. Si tratta di un’operazione che consente di aggiornare l’intestatario del contratto, rendendo l’utente pienamente titolare dei propri diritti e permettendogli di gestire in modo diretto e consapevole la propria fornitura.Con questa iniziativa, il Gestore intende rafforzare il rapporto di trasparenza e fiducia con i cittadini, promuovendo comportamenti corretti e una gestione più efficiente del servizio. Tutti gli utenti sono invitati a verificare la propria posizione contrattuale e, se necessario, a richiedere la voltura attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore.