Caltanissetta, 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: deposta corona davanti al monumento ai caduti

Questa mattina, in occasione del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra e il Prefetto Licia Donatella Messina, alla presenza di un picchetto d’onore in armi, hanno deposto una corona presso il monumento ai caduti della Polizia di Stato nello slargo antistante la Questura.





Alla deposizione hanno partecipato il cappellano della Polizia di Stato don Vicente Genova, i funzionari e il personale della Questura, una rappresentanza delle sezioni ANPS di Caltanissetta e Gela, le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno e i familiari dei caduti della Polizia di Stato.Alle 11.00 al Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta, alla presenza di Autorità civili, dei vertici militari e di scolaresche, avrà luogo la celebrazione della cerimonia del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.