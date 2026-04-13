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Caltanissetta, 14 aprile finali regionali pallamano Nuovi Giochi della Gioventù 2025-26

Redazione

Caltanissetta, 14 aprile finali regionali pallamano Nuovi Giochi della Gioventù 2025-26

Lun, 13/04/2026 - 18:25

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Al via, martedì 14 aprile, le finali regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù per l’anno scolastico 2025/2026, in attuazione della Legge 25 marzo 2025 n. 41.

Primo appuntamento della settimana a Caltanissetta, al PalaMilan e al PalaCannizzaro dove si svolgeranno le sfide di Pallamano.

Le competizioni regionali vedono protagoniste le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado (medie e superiori), appartenenti alla seconda categoria, già vincitori delle selezioni provinciali.

Secondo appuntamento, giovedì 16 aprile a Palermo. Il PalaMangano ospiterà le sfide del Badminton e del Parabadminton. Nella stessa sede si svolgeranno l’indomani, venerdì 17 aprile, le competizioni di Pallacanestro. Gli eventi in programma sono organizzati dal coordinamento regionale dell’ufficio di educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di concerto con le federazioni sportive interessate.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di centinaia di studenti provenienti da tutte le province siciliane. I vincitori di ciascuna disciplina acquisiranno il diritto di accedere alle finali nazionali che si terranno a Roma nell’ultima decade di maggio.

In linea con lo spirito educativo dei Nuovi Giochi della Gioventù, oltre ai risultati tecnici, sarà assegnato il prestigioso Premio Fair Play.

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