Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano ‘Bella Ciao’

(Adnkronos) – I deputati dell'opposizione intonano ‘Bella ciao’ in aula alla Camera. Poco prima del voto sul Dl sicurezza, il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi ha chiesto la parola per intervenire sul 25 aprile, quindi tutta l’opposizione ha cominciato a cantare ‘Bella ciao’.
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(Adnkronos) – I deputati dell'opposizione intonano ‘Bella ciao’ in aula alla Camera. Poco prima del voto sul Dl sicurezza, il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi ha chiesto la parola per intervenire sul 25 aprile, quindi tutta l’opposizione ha cominciato a cantare ‘Bella ciao’.