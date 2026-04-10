Al via la sesta edizione del Master in “Organizzazione e Management delle strutture e dei servizi sanitari” dell’Università di Palermo

Ha preso il via la sesta edizione del Master di II livello in Organizzazione e Management delle strutture e dei servizi sanitari (Or.Ma.S.S.S.) dell’Università degli Studi di Palermo, progettato nell’ambito di un accordo quadro con l’Istituto Superiore di Sanità e col patrocinio della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) e della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina (SIMM).

Il Master, coordinato dal prof. Walter Mazzucco, Ordinario di Igiene generale ed applicata e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Ateneo di Palermo, si propone di formare esperti in management sanitario, preparandoli a ricoprire ruoli dirigenziali apicali e di coordinamento nelle aziende ospedaliere, sanitarie e sociosanitarie e negli enti assistenziali pubblici e privati.Alla giornata inaugurale hanno partecipato per l’Università degli Studi di Palermo il Presidente della Scuola di Medicina, prof. Marcello Ciaccio, e il Direttore del Dipartimento PROMISE – Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”, prof. Antonio Carroccio, per il Ministero della Salute il Direttore Generale delle Professioni Sanitarie del Servizio Sanitario, dott.ssa Gabriella Mainolfi, e il Direttore Generale per la Comunicazione del Ministero della Salute, dott. Giovanni Migliore, il Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità, dott. Andrea Piccioli, la Direttrice Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, dott.ssa Maria Grazia Furnari, il delegato della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO), dott. Walter Messina, e il Presidente della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina (S.I.M.M), dott. Mattia Altini.

Sono intervenuti, in qualità di docenti, Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata presso l’U.C.S.C. di Roma, Immediate Past President della World Federation of Public Health Association, già Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, già Presidente della European Public Health Association; Mattia Altini, Direttore Generale presso l’Azienda Usl di Modena, Presidente della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina; Silvio Brusaferro, Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata presso l’Università degli Studi di Udine, già Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità; Americo Cicchetti, Direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, già Commissario di Age.Na.S. e già Direttore Generale della Programmazione del Ministero della Salute; Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE.

«L’obiettivo del Master è quello di accrescere e approfondire le conoscenze e le competenze professionali in tema di management dei servizi e delle strutture sociosanitarie, declinandole nel contesto dell’organizzazione sanitaria, dei processi clinico-assistenziali, nonché dell’allocazione delle risorse, nella prospettiva della sostenibilità e delle decisioni basate sulle evidenze – spiega il prof. Walter Mazzucco – Il Master Or.Ma.S.S.S. è stato il primo, in Italia, a consentire ai partecipanti di conseguire in unica soluzione il Diploma di esperto in Organizzazione e Management delle Strutture e dei Servizi Sanitari e l’Attestato di formazione manageriale (ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 2, della Legge n. 118 del 05/08/2022 e dell’art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2018 n. 171, nonché degli articoli 15 e 16 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502). Il percorso formativo – conclude il docente – è incardinato nel Dipartimento PROMISE dell’Università di Palermo e si avvale di un’ampia rete formativa, che include numerose aziende sanitarie e ospedaliere, tra cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”».