Aggressione in un bar di Scoglitti, 34enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 34 anni, di Vittoria, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Scoglitti con l’accusa di lesioni personali aggravate nei confronti di un 42enne. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Ragusa su richiesta del gip. L’indagato sarebbe responsabile della violenta aggressione avvenuta la sera del 29 gennaio in un bar di Scoglitti, verosimilmente per uno “sguardo di troppo”. L’uomo avrebbe invitato il 42enne a seguirlo fuori dal locale per poi colpirlo con un violentissimo pugno al volto, facendolo cadere a terra e continuando a prenderlo a calci. A fermare l’aggressione è stato l’intervento di alcune persone che si trovavano all’interno del bar. Il 34enne è stato condotto nel carcere di Ragusa. (Adnkronos)