Sicilia, Colianni: “Le royalties gas verranno pagate per intero ai comuni di Gela, Licata e Butera”

“Non esistono polemiche sulle royalties per le estrazioni di gas in mare, nel progetto Argo-Cassiopea. Verranno riconosciute per intero ai comuni di Gela, Licata e Butera”. Lo ha detto l’assessore regionale all’energia Francesco Colianni, a Gela (Caltanissetta), in occasione della manifestazione per i cento anni di Eni. “Abbiamo disposto il pagamento delle royalties per la produzione 2024 – ha detto inoltre Colianni – per ora, solo il cinquanta per cento, perché sono in corso valutazioni con l’assessorato al bilancio. Vogliamo capire se riconoscere il cento per cento per investimenti oppure se è possibile individuare un cinquanta per cento per spesa corrente. Entro giugno avremo le cifre precise anche per il 2025, che verranno trasmesse ai comuni dopo l’approvazione del consuntivo. Le royalties verranno versate per intero e siamo ottimisti sull’ammontare notevole delle cifre”. Negli scorsi giorni, il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano ha sollevato il caso delle royalties decurtate e riconosciute solo al cinquanta per cento, per la parte destinata agli investimenti e non anche per quella della spesa corrente. Il sindaco ha parlato di “uno schiaffo della Regione”, dicendosi pronto a bloccare eventuali nuove richieste autorizzative per estrazioni in mare lungo la costa gelese. (ANSA).