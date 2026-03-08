Sommatino. Per la Giornata della Donna Comune e Associazione Carabinieri protagonisti nella lotta contro la sclerosi multipla

SOMMATINO. Come ogni anno l’amministrazione comunale è stata presente con sensibilità e con il cuore per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. Un grazie speciale il sindaco lo ha rivolto all’Associazione Nazionale Carabinieri di Sommatino e al Presidente Salvatore Longo, insieme a tutti i suoi collaboratori, sempre pronti ad accogliere le sofferenze degli altri e a trasformarle in speranza.

Anche quest’anno, con la pianta della Gardensia simbolo della solidarietà e della ricerca, s’è voluto dare un piccolo grande contributo alla lotta contro la sclerosi multipla.

I dati sono davvero confortanti: ogni anno le donazioni crescono e Sommatino dimostra ancora una volta di avere un cuore grande. È la prova che quando una comunità si unisce per fare del bene può davvero fare la differenza.