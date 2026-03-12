Slitta la tassa sui mini pacchi, ministero verso provvedimento: le novità

(Adnkronos) – Slitta la tassa sui mini pacchi. Con un un provvedimento legislativo di prossima emanazione, che interverrà sulla legge di Bilancio 2026, verrà infatti previsto il rinvio fino al 30 giugno 2026 dell’applicazione del contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. E' quanto comunica il Mef in una nota. Inoltre, con il provvedimento ci sarà un intervento anche sull'iper-ammortamento presente in manovra, le cui disposizioni prevedevano in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. Con l'intervento, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. Infine, comunica il Mef, riguardo alle disposizioni in legge di bilancio che stabiliscono le regole per la determinazione dell’imponibile Iva relativo alle permute, verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile Iva delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)