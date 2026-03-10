Sicilia, ddl terzo mandato per i sindaci approvato in Commissione

La commissione Affari istituzionali dell’Ars, presieduta da Ignazio Abbate, ha approvato il ddl che introduce la possibilità del terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti. Il testo è stato approvato con otto voti favorevoli e tre contrari. Il ddl arriverà oggi pomeriggio in Aula per la discussione generale, il termine per la presentazione degli emendamenti a Sala d’Ercole scadrà domani, mercoledì 11 marzo, alle 12. A seguire l’Aula inizierà l’esame di merito del ddl. (Dire)