Roma, operai trovano ossa umane durante lavori di ristrutturazione in un locale a Ostiense

Gio, 12/03/2026 - 13:18

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, ossa umane sono state trovate lunedì mattina da alcuni operai impegnati nei lavori di ritrutturazione di un locale in via delle Sette Chiese, in zona Ostiense a Roma. Secondo il medico legale, intervenuto sul posto insieme ai poliziotti della Scientifica impegnati per i rilievi, la morte risalirebbe a diversi anni fa. L'intera area è stata sequestrata e le ossa messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti. (di Silvia Mancinelli) 
