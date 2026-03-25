ROG Raikiri II Xbox Wireless – La recensione

(Adnkronos) – Il mercato dei controller di fascia alta per Xbox e PC accoglie il ROG Raikiri II Xbox Wireless, un’evoluzione che punta tutto sull'affidabilità dei componenti e sulla riduzione della latenza. Nato dalla sinergia tecnica che ha già contraddistinto i recenti successi della linea ROG, questo dispositivo non è solo un accessorio, ma uno strumento professionale progettato per rispondere alle esigenze dei giocatori più competitivi attraverso soluzioni hardware sofisticate. L’esperienza inizia già dall'apertura della confezione, dove si trova una custodia semirigida che protegge il controller e i suoi accessori. All'interno, il Raikiri II riposa su una base di ricarica rimovibile che utilizza pin POGO per un ripristino dell'energia immediato e senza cavi. La dotazione include un cavo USB-C con guaina intrecciata, due levette analogiche aggiuntive con profili differenti e un dongle USB da 2.4 GHz, abilmente nascosto in uno scomparto segreto sul lato inferiore del controller per facilitarne il trasporto. Una nota di merito va alla base di ricarica: dotata di piedini per il posizionamento libero, include una porta USB frontale pensata per ospitare il dongle, garantendo che il segnale wireless sia sempre in linea d'aria e privo di interferenze.

Il ROG Raikiri II mantiene l'estetica distintiva Republic of Gamers, con linee decise e una barra RGB personalizzabile. Con un peso bilanciato di 258 grammi, risulta solido ma mai affaticante anche in sessioni prolungate ed esagerate di gioco intensivo. La configurazione dei tasti è studiata per la velocità: D-pad, pulsanti frontali e dorsali utilizzano micro-switch meccanici che offrono una corsa ridotta e un feedback tattile netto, simile al click di un mouse di alto livello. Sul retro, quattro pulsanti aggiuntivi programmabili sono posizionati ergonomicamente per essere azionati naturalmente da medio e anulare, permettendo di mappare funzioni critiche senza mai staccare i pollici dagli analogici. La vera innovazione risiede nei sensori TMR (Tunnel Magnetoresistance) applicati sia ai joystick che ai grilletti. Questa tecnologia, evoluzione dei classici sensori a effetto Hall, utilizza magneti per tracciare i movimenti con una precisione millimetrica e un consumo energetico ridotto. Il risultato è una zona morta quasi inesistente e una resistenza al drifting che promette di durare anni. All'atto pratico, le levette offrono una tensione elastica incredibile, fornendo la giusta resistenza senza dare la sensazione di dover lottare contro un qualsivoglia meccanismo. In termini di efficienza, da un punto di vista di precisione dell'impulso, diventa perfettamente chiaro perchè il Raikiri II è un dispositivo studiato per il gaming competitivo.

Negli FPS competitivi, la differenza tra una vittoria e una sconfitta risiede spesso nei micro-aggiustamenti della mira. I sensori TMR eliminano quasi totalmente la "zona morta" (dead zone). In giochi come Call of Duty o Apex Legends, questo significa che il controller rileva anche la minima pressione millimetrica sulla levetta. E' possibile impostare la risposta dello stick al valore più sensibile possibile senza che il mirino inizi a muoversi da solo (drift), permettendo colpi alla testa più rapidi e un controllo del rinculo estremamente granulare.

L'applicazione dei sensori TMR ai grilletti (trigger) è un punto di svolta per i titoli racing come Forza Motorsport o F1 24. A differenza dei grilletti tradizionali che possono perdere precisione nel tempo, i trigger magnetici del Raikiri II offrono una risposta lineare costante. Questo permette di parzializzare l'accelerazione o la frenata con estrema cura: puoi mantenere esattamente il 30% di gas in una curva lunga senza che il segnale fluttui, evitando il pattinamento delle ruote e migliorando i tempi sul giro. Sebbene i sensori TMR gestiscano il movimento, il Raikiri II integra micro-switch meccanici per i pulsanti frontali e il D-pad. In titoli come Street Fighter 6 o Elden Ring, dove il tempismo del "parry" o l'esecuzione di una combo richiedono frazioni di secondo, il feedback tattile simile a un click del mouse garantisce che il comando sia stato inviato istantaneamente. La corsa ridotta di questi tasti riduce il tempo fisico necessario alla pressione, dando un vantaggio netto nei riflessi puri. Un vantaggio spesso trascurato della tecnologia TMR è l'efficienza energetica. Poiché questi sensori richiedono molta meno energia rispetto a quelli a effetto Hall per funzionare, il Raikiri II può garantire fino a 50 ore di gioco wireless. Per chi partecipa a tornei o affronta lunghe sessioni nel weekend, significa non doversi mai preoccupare di collegare il cavo nel bel mezzo di un match decisivo.

Il vantaggio concreto trasversale a tutti i generi è la longevità. In un controller standard, dopo mesi di utilizzo intenso, i potenziometri si usurano creando zone morte o movimenti fantasma. Con il sistema magnetico TMR del Raikiri II, la precisione che hai il primo giorno rimane identica anche dopo migliaia di ore di gioco, rendendolo un investimento duraturo per qualsiasi tipologia di gamer.Le prestazioni sono supportate da una frequenza di polling di 1000Hz su PC tramite tecnologia SpeedNova, riducendo l'input lag ai minimi termini, mentre su Xbox si attesta sui 250Hz standard. L'integrazione tra hardware e software nel ROG Raikiri II Xbox Wireless è gestita attraverso un ecosistema che permette di trasformare il controller in uno strumento altamente specializzato, adattabile a ogni scenario di gioco. Il pilastro centrale di questa gestione è Armoury Crate, l'applicazione che funge da vera e propria centrale di comando per la personalizzazione profonda del dispositivo sia su PC che su console Xbox. Attraverso questa interfaccia è possibile mappare i quattro tasti posteriori, regolare l'intensità della vibrazione dei motori indipendenti e gestire l'illuminazione RGB tramite Aura Sync per riflettere il proprio stile o lo stato del profilo attivo. Una delle funzioni più avanzate presenti nel software è il Gear Lab, un laboratorio virtuale di calibrazione dove la tecnologia dei sensori TMR viene spinta al massimo potenziale permettendo all'utente di definire con precisione chirurgica le curve di risposta degli analogici e di ridurre la zona morta quasi a zero senza timore di drift magnetici. Il sistema permette inoltre di creare e memorizzare diversi profili on-board, così da poter passare istantaneamente da una configurazione ottimizzata per i riflessi puri degli sparatutto a una dedicata alla modulazione lineare dei grilletti per i simulatori di guida. Per chi cerca un'accessibilità ancora più rapida, la Gear Link Web App rappresenta una soluzione agile e cross-platform che consente di intervenire sui parametri essenziali del controller direttamente dal browser senza dover installare software pesanti, garantendo una flessibilità totale anche quando si cambia postazione o si gioca in mobilità. L'unione di queste piattaforme assicura che ogni aspetto del Raikiri II, dalla risposta aptica alla fedeltà sonora garantita dal DAC ESS integrato, sia sempre sotto il controllo totale del giocatore, rendendo l'esperienza d'uso fluida, intuitiva e tecnologicamente all'avanguardia.

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