Pro Loco Caltanissetta, il 7 marzo a Palazzo Moncada la mostra “Corpo a Corpo – Linguaggi nella figurazione”

Sabato 7 marzo 2026, alle ore 18.00, negli spazi di Palazzo Moncada a Caltanissetta, sarà inaugurata la mostra “Corpo a Corpo – Linguaggi nella figurazione”, con opere di Giulio Adelfio, Nino Attinà, Giuseppe Balena, Salvatore Carollo, Sergio Colleoni, Antonio Devicenzi, Renato Galbusera, Salvatore Geraci, Achille Guzzardella, Maria Jannelli, Domenico Labate, Sara Montani, Antonio Miano, Bruno Pellegrini, Barbara Pietrasanta, Carmelo Violi. A cura di Luca Miccichè, Presidente Associazione Pro Loco Caltanissetta APS, l’artista Salvatore Carollo e La Casa degli Artisti. Saranno esposte trentadue opere, selezionate prevalentemente tra quelle realizzate negli ultimi anni, che restituiscono uno spaccato significativo delle ricerche più attuali di ciascun artista.La mostra rappresenta la quarta tappa del progetto espositivo Corpo a Corpo, dopo le precedenti esposizioni di Matera, Fanano e Milano.

Il progetto pone al centro il corpo umano, inteso nella sua accezione più ampia: identità, memoria, tensione, relazione. Ogni artista interpreta il tema in maniera profondamente personale, attraverso linguaggi che intrecciano figurazione, suggestioni informali, dimensioni simboliche e approcci concettuali. La scelta dei partecipanti nasce innanzitutto da un legame umano e professionale tra artisti che, in molti casi, si conoscono da anni e i cui percorsi si sono più volte incrociati nel tempo — talvolta sin dagli anni dell’Accademia (per molti quella di Brera) o, per gli artisti siciliani, attraverso la comune esperienza alla Casa degli Artisti di Termini Imerese. Le affinità che li uniscono, tuttavia, non si esauriscono negli aspetti biografici o nelle esperienze formative condivise. Esse affondano le radici in un interesse autentico e costante per la ricerca sulla figura umana e nell’appartenenza a un ambito espressivo che, pur nelle differenze stilistiche, può essere idealmente ricondotto alla figurazione contemporanea. La mostra sarà visitabile fino al 28 marzo 2026 nei seguenti orari:dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.“Corpo a Corpo – Linguaggi nella figurazione”Inaugurazione: sabato 7 marzo 2026, ore 18.00Palazzo Moncada – Caltanissetta