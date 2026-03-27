Piano Day Catania 2026, da Zō la festa musicale degli 88 tasti: al via con la compositrice e polistrumentista Hyunhye Seo

Da domenica 29 marzo, per un totale di 4 appuntamenti fino al 14 aprile, Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita il Piano Day Catania 2026, quinta edizione etnea dell’evento internazionale ideato dal musicista tedesco Nils Frahm che si svolge l’88° giorno dell’anno, in riferimento agli 88 tasti del pianoforte. Il Piano Day vuole creare una piattaforma per progetti legati al pianoforte con il fine di promuovere e celebrarlo nei modi più diversi e originali. Si inizia il 29 marzo, alle ore 20, con il piano solo di Hyunhye Seo, compositrice e polistrumentista americana, di radici coreane, la quale esplora la composizione sperimentale e l’espressione del suono, creando paesaggi sonori profondi e turbolenti attraverso improvvisazioni estatiche al pianoforte, percussioni dinamiche e trattamenti acustici cavernosi. Le sue esibizioni dal vivo sono senza compromessi nella sua esplorazione aperta e immediata dei suoni, attingendo al rumore sperimentale, alla classica moderna, al jazz d’avanguardia e ai territori ambient. Hyunhye Seo, conosciuta anche come il nome d’arte di Angela Seo, ha anche scritto, registrato, prodotto ed eseguito dozzine di opere per oltre un decennio come membro attivo del gruppo musicale Xiu Xiu, che ha ottenuto riconoscimenti internazionali per composizioni ed esibizioni musicali sperimentali e d’avanguardia, comprese numerose collaborazioni con altri artisti musicali e visivi. Nel 2021, Hyunhye Seo ha pubblicato il suo album solista “Strands”, che si espande nei generi della musica classica moderna sperimentale e della musica improvvisata. In “Strands”, esplora paesaggi sonori astratti costruiti con percussioni elaborate, pianoforte improvvisato e materiale dark ambient. La sua uscita del 2023, “EEL”, si basa sulle basi del pianoforte e delle percussioni ed esplora i suoni utilizzando strumenti sia tradizionali che trovati, come gong, lamiera, legno trovato e marmo. Il concerto fa parte anche della rassegna “Partiture”, la rassegna dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea. Il Piano Day Catania 2026 prosegue martedì 31 marzo, alle 21, con il concerto “Arnie” del Balance Trio (Francesca Taviani violoncello, Ketty Teriaca pianoforte e Gianfranco Brundo sassofoni). Il progetto musicale, ideato da Ketty Teriaca e dedicato alla primavera e al mondo delle api, coinvolge anche la flautista Giusy Ledda, il contrabbassista Carmelo La Manna, la poetessa e scrittrice Lina Maria Ugolini e un’installazione di foto e video di Giuseppe Lombardo. Venerdì 3 aprile due i concerti del terzo appuntamento della rassegna. Si inizia con “Old and new dreams” di Francesco Branciamore, pianista, compositore tra jazz e neo classica. Le sue composizioni si muovono tra rigore compositivo e libertà improvvisativa, trasformando le note in narrazione. Seguirà “Musica dal silenzio”, dialogo intimo tra il pianoforte di Damiano Davide e il violoncello di Cecilia Costanzo, dove sospiri sonori, tensioni e silenzi costruiscono uno spazio musicale profondo. Il Piano Day Catania 2026 si chiude martedì 14 aprile con il piano solo del celebre pianista e compositore ucraino Lubomyr Melnyk, considerato uno dei grandi innovatori dello strumento e inventore della “continuous music”, tecnica esecutiva basata su velocità estrema e trame sonore in continuo movimento. Biglietto Hyunhye Seo (29 marzo): € 18, € 17,25 in prevendita on line su https://dice.fm/event/yonyex-hyunhye-angela-seo-29th-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Informazioni al numero 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.