Salute

Grandine a Roma sud e sul litorale: strade allagate e traffico in tilt

AdnKronos

Grandine a Roma sud e sul litorale: strade allagate e traffico in tilt

Gio, 12/03/2026 - 09:07

Condividi su:

(Adnkronos) – Un violento temporale si è abbattuto oggi, giovedì 12 marzo, su Roma, dove una improvvisa bomba d’acqua ha colpito diversi quartieri della capitale causando allagamenti e pesanti disagi alla circolazione. Grandine a Roma sud e sul litorale. La pioggia intensa è arrivata nel giro di pochi minuti, trasformando alcune strade in veri e propri fiumi e rallentando il traffico.  Il maltempo era stato in parte previsto dalle autorità meteorologiche, che avevano segnalato per il Lazio precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con possibili raffiche di vento e locali grandinate. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta