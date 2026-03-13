Formula 1, Russell conquista pole nelle qualifiche Sprint. Poi Antonelli e Norris

(Adnkronos) –

Dominio Mercedes anche nelle qualifiche della Sprint del Gran Premio della Cina. Oggi, venerdì 13 marzo, nella prima mattinata italiana, è stata disegnata la griglia di partenza della gara corta che andrà in scena all'alba di domani, sabato 14 marzo, alle 4 ora italiana. La pole position se l'è presa, proprio come accaduto a Melbourne, George Russell, con il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli secondo, a certificare la superiorità della scuderia tedesca. Seconda fila per il campione del mondo in carica su McLaren Lando Norris e per Lewis Hamilton, che con la sua Ferrari scatterà quarto. Delude Charles Leclerc, sul podio in Australia e soltanto sesto nelle qualifiche Sprint di Shanghai, preceduto dall'altra McLaren di Oscar Piastri. Ottava la Red Bull di Max Verstappen, dietro l'Alpine di Pierre Gasly. La griglia di partenza della gara Sprint del Gran Premio della Cina: 1. George Russell (Mercedes) 2. Kimi Antonelli (Mercedes) 3. Lando Norris (McLaren) 4. Lewis Hamilton (Ferrari) 5. Oscar Piastri (McLaren) 6. Charles Leclerc (Ferrari) 7. Pierre Gasly (Alpine) 8. Max Verstappen (Red Bull) 9. Oliver Bearman (Haas) 10. Isack Hadjar (Red Bull) 11. Nico Hulkenberg (Audi) 12. Esteban Ocon (Haas) 13. Liam Lawson (Racing Bulls) 14. Gabriel Bortoleto (Audi) 15. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 16. Franco Colapinto (Alpine) 17. Carlos Sainz (Williams) 18. Alexander Albon (Williams) 19. Fernando Alonso (Aston Martin) 20. Lance Stroll (Aston Martin) 21. Valtteri Bottas (Cadillac) 22. Sergio Perez (Cadillac)

