Favara, rissa degenera: giovane ‘noto’ alle forze dell’ordine accoltella rivale alla gola

Un 25enne arrestato dai carabinieri, l’aggressione al culmine di una discussione Al culmine di una discussione avrebbe accoltellato alla gola un uomo, provocandogli gravi ferite. E’ accaduto ieri sera a Favara, in provincia di AGRIGENTO, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 25enne di Licata, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della messa alla prova. Deve rispondere di tentato omicidio.

I militari sono intervenuti nei pressi di via Capitano Callea, dove tra il giovane e un 44enne sarebbe scoppiata, per futili motivi, una violenta discussione, rapidamente degenerata. In pochi attimi il 25enne sarebbe passato dalle parole ai fatti: avrebbe colpito la vittima alla gola con un coltello, provocandogli gravi ferite.

Dopo l’allarme, le pattuglie hanno avviato le ricerche nelle vie limitrofe, riuscendo in breve tempo a individuare e bloccare l’uomo poco distante dal luogo dell’accoltellamento. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato con un coltello a serramanico con lama di circa 5,5 centimetri, posto sotto sequestro. Il 44enne ferito è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di AGRIGENTO, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Il 25enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e le ragioni alla base della violenta aggressione.