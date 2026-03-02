Delia. L’Associazione Settimana Santa dagli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado per rafforzare le tradizioni

DELIA. Anche quest’anno l’Associazione Settimana Santa di Delia ha voluto incontrare i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Delia per rafforzare il senso di appartenenza ad un patrimonio culturale che necessita di loro per essere custodito e tramandato. Un vero laboratorio in cui i ragazzi hanno sperimentato l’emozione di recitare alcuni versi delle scene: “Offendo il Ciel!” e “Incontro Maria e Maddalena”.

I veri protagonisti dell’incontro sono stati i più giovani, che con entusiasmo e creatività si sono messi in gioco durante le attività proposte. Saranno loro, infatti, a realizzare alcuni video che li vedranno interpreti delle scene presentate durante l’incontro.

Il presidente Rumeo nel suo discorso dichiara: “Per noi, incontrarvi non è soltanto un appuntamento, ma una scelta precisa: crediamo profondamente che la tradizione popolare continua a vivere se viene spiegata a voi giovani. Voi giovani siete la parte più preziosa di questo incontro, siete lo sguardo rivolto al domani. Ci auguriamo che questa giornata possa suscitare in voi forti emozioni, in modo da avvicinarvi ancor di più a questa nostra grande realtà e diventare così protagonisti attivi di una storia che continua”.

A nome dell’intera Associazione un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento.