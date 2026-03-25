Crisi dei talenti nelle infrastrutture digitali, mancano oltre due milioni di professionisti

(Adnkronos) – Il settore dei data center, spina dorsale dell'economia digitale contemporanea, sta affrontando una sfida strutturale senza precedenti: la carenza di forza lavoro qualificata. Secondo le stime dell'Uptime Institute, mancano circa 2,4 milioni di professionisti a livello globale, una lacuna che minaccia di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei servizi cloud. In occasione dell'International Data Center Day, le analisi di settore sottolineano l'urgenza di formare un "esercito invisibile" di esperti in impianti elettrici, sistemi di raffreddamento e ingegneria di rete, figure essenziali per la continuità operativa dei servizi di streaming, videochiamate e transazioni online. Per rispondere a questa emergenza, Equinix ha annunciato l'estensione globale di

Pathways to Tech

, un programma di orientamento rivolto agli studenti tra i 14 e i 18 anni. L'iniziativa, che ha già coinvolto circa 2.000 giovani in fase pilota, mira a rendere visibili carriere tecniche spesso ignorate dal grande pubblico, offrendo esperienze pratiche e visite dirette alle infrastrutture IBX. “Nonostante l’attenzione crescente ricevuta dal settore negli ultimi anni, il lavoro dei professionisti dei data center resta in gran parte invisibile al grande pubblico. La stragrande maggioranza delle persone non sa cosa accade davvero all’interno di un data center: è quindi comprensibile che una carriera in questo ambito raramente venga presa in considerazione. E anche quando qualcuno pensa di lavorare in un data center, spesso non sa quale percorso di studi o formazione siano necessari per iniziare. È questa la sfida che vogliamo affrontare con le nostre iniziative di workforce development, che partono da investimenti a livello di comunità”, ha dichiarato Emanuela Grandi, Managing Director di Equinix Italia. “In Equinix il successo dipende dall’eccellenza dei talenti, per questo ci impegniamo profondamente per sviluppare una forza lavoro tecnica diversificata e pronta per il futuro. Investire nelle persone è il modo in cui continuiamo a tracciare la strada verso il domani”. “Siamo determinati a coltivare questi talenti fin da subito, ad ampliare le opportunità delle comunità in cui operiamo e a garantire al settore le competenze necessarie per la prossima era dell’innovazione”, ha aggiunto Brandi Galvin Morandi, Chief People Officer di Equinix. “Raggiungendo presto gli studenti e fornendo loro un’esposizione concreta ai data center, alle tecnologie di interconnessione e a esperienze di apprendimento pratico, non stiamo semplicemente competendo per i talenti: li stiamo creando”. La strategia di sviluppo prevede inoltre la creazione della Global Data Center Technician Training Coalition, un'alleanza multi-aziendale in collaborazione con la fondazione filantropica di Equinix e l'organizzazione non profit Generation. Questo progetto punta a cofinanziare la formazione e definire programmi didattici standardizzati per favorire la mobilità economica e l'accesso a ruoli operations entry-level. L'approccio non si limita alla competizione per i talenti esistenti, ma mira a "coltivarli fin da subito", come aggiunto da Brandi Galvin Morandi, Chief People Officer dell'azienda.

In Italia, l'impatto di queste politiche si riflette in programmi di apprendistato e collaborazioni con enti formativi come l'ITS Angelo Rizzoli, permettendo ai giovani tecnici di acquisire competenze sul campo nella gestione di ambienti critici. Le nuove iniziative di workforce development, inclusi i Learning Labs dedicati a profili elettrotecnici ed elettronici, inizieranno il rollout globale nel corso del 2026. Maggiori informazioni sulle opportunità di carriera e sui percorsi formativi sono disponibili nella sezione dedicata alla Equinix Foundation.

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