Caltanissetta, una lapide commemorativa per il filosofo nisseno Rosario Assunto: sarà svelata domani 28 marzo

Una lapide commemorativa per Rosario Assunto sarà svelata domani, 28 marzo 2026, davanti la casa natale del filosofo nisseno così amante della bellezza e della natura.La cerimonia sarà preceduta da un convegno che si svolgerà domani, alle 10.30, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada. L’incontro, moderato dal Presidente dell’associazione Rosario Assunto e docente di Filosofia e Storia al liceo “R. Settimo” di Caltanissetta Salvatore Farina, sarà introdotto dagli indirizzi di saluto del sindaco Walter Tesauro e dell’assessore alla cultura Giovanna Candura. Seguiranno gli interventi dedicati e, in particolare, le letture del rettore dell’Università di Urbino “Carlo Bo” Giorgio Calcagnini, del direttore dell’Accademmia di Belle Arti di Urbino Luca Cesari e del filosofo già professore ordinario di Filosofia Morale ed Estetica al Politecnico di Milano Massimo Venturi Ferriolo.Seguiranno le testimonianze video di Tiziana Migliore dell’Università “Carlo Bo”, Piero Zanetov critico d’arte nipote del filosofo e presidente onorario dell’associazione a lui intitolata, Moirika Reker membro del Centro di Filosofia dell’Università di Lisbona che ha conseguito un dottorato di ricerca con una tesi proprio sulla filosofia del giardino in Assunto.

A concludere l’incontro saranno gli interventi del già professore ordinario di Colture arboree all’Università di Palermo Giuseppe Barbera, lo storico dei giardini del paesaggio e dell’ecologia direttore di ricerca al Centre National de la Recherche scientifique di Parigi Hervé Brunon, pediatra e tesoriere dell’associazione “Assunto” Giuseppe Petrotto.Il messaggio che racchiude il pensiero dell’illustre filosofo nisseno è sintetico ma fortemente incisivo: “Il paesaggio è natura come valore”, “Il giardino è natura fatta arte”.