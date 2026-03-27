Caltanissetta, “La banda degli onesti” chiude la Bella Stagione: appuntamento il 28 marzo al Teatro Rosso di San Secondo

Sarà “La banda degli onesti”, celebre testo di Age & Scarpelli, a concludere la stagione teatrale La Bella Stagione 2025/2026, diretta da Alessandra Falci. L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 20:30 al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta. Ispirato al celebre film che ha visto protagonisti Totò e Peppino, lo spettacolo costituisce un raffinato omaggio alla grande tradizione della commedia all’italiana, preservandone l’umorismo originale e il valore culturale senza tempo.

Protagonisti assoluti in scena Alessandro Idonea, Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo, affiancati da Rosario Minardi, Giuseppe Brancato e Davide Rao. L’allestimento si avvale della scenografia di Claudio La Fata, progettata con una struttura girevole che consente cambi di scena rapidi e fluidi, amplificando l’efficacia comica e la drammaturgia della narrazione.Un ruolo centrale è riservato alle musiche originali del maestro Aldo Giordano: più che semplici accompagnamenti, costituiscono una vera e propria colonna sonora, cucita sulle scene e sulle azioni dei personaggi, sottolineando momenti chiave e contribuendo a creare atmosfera, ritmo e continuità drammaturgica. La regia, dello stesso Alessandro Idonea, ha saputo costruire per lo spettacolo una nuova e dinamica veste teatrale, rinnovando con misura e rispetto un classico della comicità italiana.Il risultato è uno spettacolo dinamico, coinvolgente e irresistibilmente divertente, in cui la vicenda dei tre improbabili falsari si sviluppa tra equivoci, ironia e situazioni esilaranti, offrendo una riflessione ancora attuale sul rapporto tra onestà e desiderio di benessere.A chiudere la stagione, dunque, uno spettacolo che celebra la grande tradizione comica italiana, salutando il pubblico con il sorriso e lasciando un arrivederci alle prossime emozioni teatrali de La Bella Stagione 2026/2027, presto in arrivo.