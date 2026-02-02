Sutera. Pellegrinaggio del Vicariato degli Ordini Dinastici della Gran Casa di Savoia

SUTERA. Il Vicariato di Agrigento, Caltanissetta ed Enna degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, facente parte della Delegazione Magistrale di Sicilia, in occasione della Memoria Liturgica del Pio transito della Beata Maria Cristina di Savoia, si è recato in pellegrinaggio a Sutera (CL) dove nella Chiesa di Sant’Agata, il reverendissimo don Massimo Guarino ha celebrato una Santa Messa in suffragio di Vittorio Emanuele di Savoia nel secondo anniversario della scomparsa.

Le Dame ed i Cavalieri del Vicariato hanno raggiunto il piccolo centro del nisseno, famoso per il Presepe Vivente che coinvolge tutto il centro storico durante le festività natalizie, con non poca difficoltà, tra strade piene di fango e detriti dovute alle piogge battenti anche della notte precedente; ma hanno trovato ad attenderli i fedeli partecipanti all’Eucaristia domenicale ed i bambini in prima fila tra i banchi, compiaciuti di questi ospiti che hanno incuriosito tutti.

Don Guarino ha spiegato ai fedeli il motivo della presenza e la ricorrenza della Beata Maria Cristina nonché il fatto che nella Chiesa Madre, dedicata all’Annunciazione, si conserva una reliquia della Reginella Santa, ovvero il vestito da Lei donato per la vestizione del Simulacro della Dormitio Mariae.

Il Sacro rito è stato animato dal locale coro e le letture sono state effettuate dai bambini del Catechismo. Dopo la predica, incentrata sul Vangelo del giorno, il Discorso delle Beatitudini, la Preghiera dei Fedeli appositamente preparata per l’occasione è stata letta dalla dama Marinella Spanò, mentre prima della Benedizione finale il Fiduciario degli Ordini per Agrigento, Cavaliere OSML Vincenzo Racalbuto, ha letto il messaggio di saluto e ringraziamento all’Arciprete don Guarino fatto pervenire dal Delegato Magistrale di Sicilia (che attualmente è anche Vicario ad interim per AG, CL, EN), Cav. Gr. Cr. Francesco Maria Atanasio, mentre la Preghiera delle Dame e dei Cavalieri degli Ordini Dinastici di Casa Savoia è stata letta del Fiduciario degli Ordini per Caltanissetta Cav. Uff. OMC Antonio Alberto Stella. Tutta la Cerimonia, a partire dalla Processione introitale, è stata coordinata dal Fiduciario degli Ordini per Enna, Comm. OSML Angelo Calì.

Al termine dalla Santa Messa ci si è recati alla Chiesa Madre, in pellegrinaggio per vedere il Simulacro della Madonna Assunta ricoperto dal vestito, pare sia quello nuziale, che la Beata Maria Cristina volle donare, tramite una sua dama di compagnia originaria di Sutera.

La sorpresa generale è stata quella di trovare il simulacro non chiuso nella teca che lo conserva ai piedi di un altare laterale, ma dinanzi l’Altar maggiore, dove don Guarino, aiutato dal Consiglio pastorale, lo aveva spostato la sera precedente per una migliore visione e venerazione di quanti giunti in pellegrinaggio.

Tra questi la Presidente del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Caltanissetta, France Liberta Carapezza; impossibilitata a presenziare la Presidente del Convegno di Gela, Gianna Dragonetto, ha inviato un messaggio di saluto.

Don Guarino ha proposto di rendere la visita a Sutera annuale, vista la devozione degli Ordini alla figura di questa Regina morta dopo il parto a soli 23 anni ma che indusse il marito a compiere atti di pietà nei confronti del popolo e, soprattutto, si rese protagonista di tantissimi aiuti alla popolazione dei quartieri più poveri di Napoli.

L’invito dell’Arciprete comprende anche la visita del Santuario posto in cima al monte San Paolino dove si conservano le reliquie di San Paolino da Nola e Sant’Onofrio eremita.