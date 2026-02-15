Sicilia, Alleanza Verdi Sinistra: “Candidatura La Vardera risorsa importante”

“Alleanza Verdi Sinistra ha partecipato ieri all’iniziativa promossa da Controcorrente, a un anno dalla sua nascita, che si è conclusa con il lancio della candidatura di Ismaele La Vardera alla Presidenza della regione. Iniziativa che ha avuto una partecipazione popolare oggettivamente sorprendente e incoraggiante. Ancora una volta, vogliamo essere chiarissimi e vogliamo esprimere la nostra posizione senza alcuna ambiguità”. E’ quanto si legge in una nota di Alleanza Verdi Sinistra che porta la firma di Pierpaolo Montalto, Segretario Regionale Sinistra Italiana, Fabio Giambrone coportavoce regionale Europa Verde, Alessandra Minniti, coportavoce regionale Europa Verde. Alleanza Verdi Sinistra “ha da tempo chiesto alle altre forze del campo progressista di decidere finalmente da che parte stare e con chi stare, individuando definitivamente delle regole chiare e condivise sui confini politici della coalizione. Fino a oggi, però, non è arrivata alcuna presa di posizione contraria, soprattutto da parte del Partito Democratico, sia all’ingresso del movimento di Cateno De Luca in un campo progressista che a quel punto non potrebbe più definirsi tale, sia all’obiettivo politico caldeggiato da Italia Viva di accogliere esponenti di centrodestra che cercano una ricollocazione elettorale o che fuggono dalla Dc che fu di Cuffaro. In questo quadro, la candidatura di Ismaele La Vardera non può che rappresentare una risorsa importante, anche per fare finalmente chiarezza sulle posizioni politiche di tutte le soggettività che dovrebbero proporre un’alternativa comune al governo Schifani. Da parte nostra, ribadiamo la nostra ferma convinzione che per battere un centrodestra siciliano disastroso ma ancora forte e potente, serva la massima unità, ma anche il coraggio di rappresentare una proposta politica e sociale radicalmente alternativa a quella di chi sta distruggendo la nostra regione”. “Se il campo progressista – prosegue la nota – sarà in grado di farlo, unito, sarà un gran bene per la nostra terra e Alleanza Verdi Sinistra sarà in quel campo con convinzione. Se però continueranno gli irresponsabili tatticismi elettorali che hanno messo in crisi il campo progressista, se persisterà la grave tentazione di snaturare politicamente il fronte dell’alternativa al centrodestra, noi non sacrificheremo l’esigenza di contribuire alla costruzione di una proposta forte e convincente che sappia ridare speranza alle siciliane e ai siciliani e che sia in grado di battere le destre. L’alternativa chiaramente c’è, come dimostrato dall’iniziativa di Controcorrente e non solo, coinvolge già forze politiche importanti e può allargarsi ulteriormente soprattutto grazie a un coinvolgimento popolare straordinario. Ora non si perda più tempo, perché la Sicilia ha bisogno urgente di un radicale cambiamento”.