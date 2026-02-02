Santa Caterina. Già operativo il nuovo mezzo per l’Ufficio tecnico comunale

SANTA CATERINA. Il Comune ha un nuovo mezzo comunale. Come preannunciato in precedenza, il sindaco ha reso noto alla cittadinanza che è stato finalizzato l’acquisto della nuova auto di servizio per l’Ufficio Tecnico Comunale. Si tratta di una Jeep Avenger 4×4, un mezzo moderno e adatto alle esigenze operative del territorio.

Il Sindaco ha proceduto personalmente al ritiro del veicolo presso il concessionario Guadagni. Il mezzo è già operativo sul territorio comunale ed è stato personalizzato con il logo del Comune, a conferma del suo utilizzo esclusivamente istituzionale.

Un investimento concreto per migliorare l’efficienza dei servizi e garantire maggiore tempestività negli interventi a favore della comunità.