Sanremo 2026, Mara Sattei chi è: gli esordi, il fratello Thasup e la proposta di matrimonio

(Adnkronos) –

Mara Sattei in gara nel Festival di Sanremo 2026 che si apre il 24 febbraio. Quella di quest'anno è la seconda partecipazione. Dopo il debutto nel 2023 con 'Duemilaminuti', torna in gara a Sanremo 2026 con il brano 'Le cose che non sai di me'. Mara Sattei, all'anagrafe Sara Mattei, è nata a Fiumicino, in provincia di Roma, il 28 aprile 1995. È la sorella maggiore del rapper e produttore discografico Thasup, nome d'arte di Davide Mattei, mentre la madre è una cantante di un coro gospel. Fin da giovanissima Mara si avvicina alla musica, iniziando a studiare canto e pianoforte. La sua carriera prende forma nel 2008, quando comincia a pubblicare sul proprio canale YouTube alcune cover di brani famosi. Nel 2011 e nel 2012 tenta senza successo di entrare a X Factor. L'anno successivo partecipa ad Amici di Maria De Filippi, riuscendo ad accedere alla fase iniziale del programma, ma viene eliminata dopo poche puntate. Sempre nel 2013 pubblica il suo primo EP di cover, Frammenti: Acoustic Covers N.1. In seguito si trasferisce a Londra e si allontana temporaneamente dalla musica. Il ritorno arriva nel 2019, anno in cui sceglie definitivamente lo pseudonimo Mara Sattei e pubblica due brani di grande successo: Nuova registrazione 402, certificato disco d'oro, e Nuova registrazione 527, entrambi prodotti da Thasup, il fratello. Nel 2022 esce il suo album di debutto, Universo. L'anno successivo partecipa alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Duemilaminuti, scritto da Damiano David dei Måneskin, classificandosi al diciannovesimo posto. Sempre nel 2023 apre le date italiane del tour dei Coldplay e pubblica il suo secondo album, Casa Gospel. Mara Sattei ha raccontato il fil rouge di 'Che me ne faccio del tempo' (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo album fuori in digitale lo scorso venerdì 13 febbraio. Molti i duetti e le collaborazioni nell'album, a partire da Noemi, fino ad Elisa, Mecna, Thasup. "Dall'inizio della scrittura fino ad oggi è stato un percorso terapeutico: quando ho chiuso il disco, ho capito che avevo fatto pace con l'idea che il tempo passa. E' la prospettiva dalla quale tu lo guardi, da come tu lo affronti, che cambia le sorti. Sono arrivata alla conclusione che la cosa importante del tempo sia accettarlo e viverlo e abitarlo. Con questo album, con la sua musica, vi vorrei raccontare questo". Un disco che Mara descrive come "un mondo unico, che come filo conduttore utilizza la mia scrittura. Volevo proprio tanto che le parole fossero centrali, un racconto che potesse arrivare agli altri, questo diciamo che per me è un po' anche una rinascita. Mi vedo come una persona di diversa, perché sono cresciuta tanto in questi anni. Ho lavorato tanto sul non avere paura di essere vista come una persona fragile, o comunque a non esternare le mie emozioni. E penso proprio di averlo proprio messo in questo album". Del resto, il periodo che vive, rivela lei stessa, è magico: "Sono molto a fuoco, mi sento in un periodo di vita molto bello. Sono molto felice, molto serena, e questo nel tuo lavoro lo trasferisci. Quando fai qualcosa che ami, sei felice". Dal 2023 è legata al produttore musicale Alessandro Donadei, con cui ha annunciato il fidanzamento ufficiale nel 2025. Lui è un musicista e produttore musicale che ha lavorato ai progetti della cantante e del fratello Thasup. La cantante ha ricevuto la proposta di matrimonio durante la festa dei suoi 30 anni. Il momento della proposta è stato condiviso da Mara Sattei nelle storie Instagram corredate dalla didascalia 'Ti amo'. "Ci siamo conosciuti sul palco perché lui è il chitarrista del mio tour. E' stato bello perché io mi sono aperta, mi sono confessata a lui e da lì è partito tutto perché abbiamo iniziato poi a conoscerci. Non più come artista e musicista ma come Sara e Alessandro". "È una dedicata amore al mio compagno a tutti gli effetti. E' un brano molto dolce ma anche molto vero, sincero. Racconto l'inizio della nostra storia". Che come sfondo, ha proprio Roma: "C'è Roma come contorno perché lui viveva a Roma, io facevo un po' Roma-Milano e ritorno. Nel brano descrivo questi cieli romani perché lui viveva proprio lì vicino a Trastevere". Quando sei con me Il cielo sai che c'è Mi ricorda l'estate E Trastevere Inizia a dipingere Sopra tutte le case Di quel rosa chiaro Zucchero filato Non sai quante volte Ho cercato di volare via lontano Sembra facile Questa vita che Mischia tutte le carte Noi bambini che Pensano a ridere Con dentro sogni giganti E ci addormentiamo Qui davanti a un film Non sai quante volte Penso domani ce ne andiamo via Ma quanto è bella la follia? Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Io vorrei Solo parlarti d'amore Nel silenzio di ciò che non dico Mentre mi perdo nel tuo sorriso Per sempre Quando son con me Quelle lacrime Sono la pioggia d'estate Sopra il tetto guardo quella gente che Si abbraccia e ride e sembra semplice E le stelle quei pensieri che nel cielo Restano per non scordarli mai È tutto ciò che non ho fatto mai È vivere la vita come vuoi Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Io vorrei Solo parlarti d'amore Nel silenzio di ciò che non dico Mentre mi perdo nel tuo sorriso Ma in fondo Tutte le volte che ho paura E mi sento perdere Ma poi con te So sentire Anche quando inizia a piovere Sopra quelle domande, forse Tu resta qui Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Io vorrei Solo parlarti d'amore Nel silenzio di ciò che non dico Mentre mi perdo nel tuo sorriso Per sempre.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)