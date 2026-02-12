Rugby Centro Sicilia: un progetto di unione, identità e futuro per la palla ovale siciliana. Lo Celso: “Nissa Rugby, una visione lungimirante sostenuta da passione”

Il Rugby Centro Sicilia non è una nuova società, né una realtà scollegata dal territorio. E’ un nome commerciale e aggregativo che racchiude una visione lungimirante della Nissa Rugby. un progetto che coinvolge l’Unione Rugby Enna e che oggi prende parte al campionato di Serie C con un obiettivo preciso: crescere in modo strutturato e diventare un punto di riferimento stabile per il rugby del territorio.

A chiarire il senso e il valore di questa scelta è Andrea Lo Celso, direttore generale della Nissa Rugby, società che nel 2026, diventa “maggiorenne, poiché compie 18 anni di attività.

«La Nissa Rugby ha sempre avuto una vocazione naturale a rappresentare il centro Sicilia – spiega Lo Celso – sia per la posizione geografica sia per la capacità di accogliere atleti provenienti dai paesi limitrofi. Sotto il profilo societario e impiantistico siamo una realtà completa, che non ha nulla da invidiare ad altre piazze. Non è un caso se, ai tempi degli spareggi per la Serie B, la nostra era una delle sedi più ambite. Da qui nasce il nome commerciale Rugby Centro Sicilia: una denominazione che aggrega, ma che affonda le radici nella storia e nella struttura della Nissa Rugby».

Il progetto, infatti, non è estemporaneo. «È un’idea su cui lavoriamo da anni – prosegue – e l’incontro con l’Unione Rugby Enna, grazie a una nuova dirigenza motivata ed entusiasta, è stato decisivo. Hanno colto l’opportunità di unire le forze, consentendoci di affrontare un campionato di livello più alto e, soprattutto, di garantire continuità e prospettive ai nostri giovani. Una società vive solo se ha un settore giovanile solido, ed è ciò che la Nissa Rugby porta avanti da 18 anni, con una continuità che in Sicilia poche realtà possono vantare».

Parallelamente cresce anche l’aspetto tecnico. «I risultati stanno arrivando – sottolinea Lo Celso – pur sapendo che c’è sempre margine di miglioramento. Il lavoro societario e quello sul campo procedono insieme. Con la dovuta umiltà, posso dire che la Nissa Rugby è una tra le realtà più strutturate dell’isola, grazie ad un settore tecnico competente, ad una dirigenza presente e ad un impianto che permette una programmazione a lungo termine».

Il cuore del progetto resta però rappresentato dai giovani. «Lavorare con tanti ragazzi è una grande fortuna. Io stesso, che ho superato i quarant’anni, sono tra i più “anziani”. Saranno loro a portare avanti il Rugby Centro Sicilia in campo, mentre noi continueremo a consolidare il progetto dal punto di vista dirigenziale».

La direzione è tracciata, con la consapevolezza che la crescita passa anche dagli errori. «Sbagliare è normale – conclude Lo Celso – ma correggendosi passo dopo passo il Rugby Centro Sicilia diventerà una tappa fondamentale del rugby siciliano. Possiamo già confermare che anche nella prossima stagione prenderemo parte al campionato. È un progetto che nasce dalla Nissa Rugby, capace di integrare e valorizzare atleti provenienti dalle città vicine. Qui ogni giocatore è davvero messo al centro».