Poste Italiane: Niscemi, operativo uno sportello dedicato per la zona rossa

Per agevolare i cittadini colpiti a Niscemi da eventi catastrofici, Poste Italiane ha aperto uno sportello dedicato presso la sede di via Pitrè, dove già da martedì 10 febbraio sarà possibile ritirare corrispondenza e pacchi in consegna per la zona rossa.

I residenti nella zona interdetta potranno recarsi liberamente allo sportello nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 15, sia nel caso abbiano ricevuto una notifica di consegna sia nel caso intendano verificare la presenza di posta o pacchi a loro indirizzati. Per il ritiro, basterà presentare all’operatore un proprio documento di riconoscimento e fornire all’operatore il proprio nominativo e indirizzo.

Inoltre i cittadini niscemesi fino al 31 dicembre 2026 potranno usufruire gratuitamente del servizio Seguimi su tutto il territorio comunale attivabile anche on line sul sito di Poste.

Il servizio permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo, è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia sia all’estero e può essere attivato dagli interessati contattando il numero verde 800.003.333.

Con questa iniziativa Poste Italiane conferma la propria vicinanza e attenzione alle popolazioni colpite da eventi catastrofici.