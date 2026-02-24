Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie

(Adnkronos) – Dopo il crollo di una palazzina di tre piani a causa dell'esplosione di una bombola del gas, oggi a a Prun di Negrar in provincia di Verona, il bilancio è di un morto e tre feriti. Nel video dei Vigili del Fuoco, il momento in cui le tre persone sopravvissute vengono estratte dalle macerie
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – Dopo il crollo di una palazzina di tre piani a causa dell'esplosione di una bombola del gas, oggi a a Prun di Negrar in provincia di Verona, il bilancio è di un morto e tre feriti. Nel video dei Vigili del Fuoco, il momento in cui le tre persone sopravvissute vengono estratte dalle macerie