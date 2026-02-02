Niscemi, Schifani: “Già stanziati 100 milioni di fondi regionali, nessuno perderà la propria casa”

“In questi giorni tornerò a Niscemi, nessuno perderà la propria casa”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Sicilia Renato Schifani durante un incontro con gli imprenditori a Palazzo d’Orleans, a Palermo, dove insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani sta incontrando alcuni imprenditori che hanno subito gli effetti negativi del maltempo dei giorni scorsi. La Sicilia, a causa del maltempo, sta vivendo “un momento delicato” e per questo motivo “siamo chiamati a dare immediate risposte ai siciliani”, ha aggiunto. Per quanto concerne la situazione a Niscemi “sono stati stanziati 100 milioni di fondi regionali e siamo pronti a stanziarne altri”, ha detto il presidente della regione. “Il mio appello a fare sistema a vari livelli sta funzionando”, ha aggiunto Schifani, spiegando che, al momento, “siamo concentrati tutti sulla emergenza e sulla soluzione dei problemi”. (Dall’inviato di Agenzia_Nova)