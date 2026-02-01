Niscemi, riapertura delle scuole: traslocate 17 aule

A Niscemi si va verso la riapertura delle scuole, prevista per domani. Il sindaco Massimiliano Conti, ha comunicato che è stato effettuato il trasloco di 17 aule nei plessi precedentemente individuati e che il trasloco verrà completato entro oggi. Rimangono chiusi i plessi Belvedere, Don Bosco e San Giuseppe perché ricadono nella zona rossa, nel cuore del centro storico. Per quanto riguarda la viabilità, il quarto Reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta oggi inizierà l’attività di riempimento della sede stradale della “Regia trazzera San Michele di Ganzaria – Niscemi, per assicurare i collegamenti necessari verso il centro abitato. Infine, stamane è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune il “Modulo di richiesta assistenza”, attraverso il quale, gli aventi diritto, potranno accedere alle diverse forme di assistenza previste (alberghiera, contributo di autonoma sistemazione, ospitalita’ nelle residenze sanitarie assistite). Nel frattempo i vigili del fuoco continuano a garantire assistenza agli sfollati per il recupero degli effetti personali. Ieri hanno effettuato 61 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, per un totale di 447 interventi dall’inizio dell’emergenza. Il punto della situazione e’ stato fatto ieri in prefettura a Caltanissetta nel corso di una riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine e del comandante provinciale dei vigili del fuoco e in collegamento da remoto, con i Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile e con il centro operativo comunale di Niscemi. (AGI)