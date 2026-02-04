Niscemi, Musumeci: “Non sono mancati gli sciacalli in giacca e cravatta”

“Non intendo certo ignorare la campagna mediatica che in questi giorni appena trascorsi si è sviluppata attorno a presunte inefficienze del governo e di questo ministro a proposito di attività di protezione civile. Una campagna che è andata ben oltre la normale dialettica politica. Giudizi sommari e frettolose ricostruzioni hanno cercato in malafede un capro espiatorio. Soprattutto sulla frana di Niscemi.

Invece di provare a contribuire ad una seria comprensione dei fatti. Non sono mancati veri e propri atti di sciacallaggio, dentro e fuori, varie istituzioni qualche volta anche dietro un’apparenza formale. Voglio dire che non sono mancati gli sciacalli in giacca e cravatta”. E’ l’atto di accusa del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci durante l’informativa su Niscemi. “Prima di fare pagelle sulla credibilità degli altri bisognerebbe avere l’umiltà di pesare la propria credibilità- dice Musumeci -col consenso che si conquista e si mantiene tra la gente e quando il consenso si perde si perde la credibilità”. (Adnkronos)