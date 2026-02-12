Niscemi, il presidente dell’Ars Galvagno: “Oggi qui c’è l’Italia al fianco della comunità”

“Oggi qui a Niscemi c’è l’Italia con la presenza fisica dei presidenti dei Consigli regionali. Dopo l’immediata risposta positiva a quel grido di disappunto che avevo lanciato nell’immediatezza dell’evento calamitoso al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Presidente dell’assemblea dei presidenti dei Consigli regionali d’Italia Antonello Aurigemma, oggi siamo qui per dare un segnale chiaro che quel grido, è stato raccolto. Oggi nel corso della riunione si stileranno le priorità e gli interventi da fare in favore non soltanto della comunità di Niscemi, scelto come luogo simbolo, ma anche di tutti i comuni che hanno subito gravissimi danni a seguito del Ciclone Harry”. Lo dice il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno arrivando a Niscemi per la conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome. (ITALPRESS).