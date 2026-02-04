Niscemi, Ciciliano: “Frana storica, qualcosa di più si sarebbe potuto fare”

A Niscemi “è una frana che sta lì dal 1790, o meglio, si conosce quella frana dal 1790 e quindi è di tutta evidenza che se una frana è conosciuta dal 1790 e nel 1997, quindi a memoria d’uomo, è registrata ed è rimasta nella testa dei niscemesi ma anche dei siciliani, evidentemente forse qualche cosa di più si sarebbe potuto fare”. Così il capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Fabio Ciciliano, in audizione in commissione Insularità, in merito alla frana di Niscemi, in Sicilia. Al momento, ha aggiunto, “ci sono diverse istituzioni, dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, Sistema Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’autorità di Bacino che stanno facendo un lavoro di monitoraggio della frana”. (GEA)