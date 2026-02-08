Ha una casa a Niscemi e la offre gratis a una famiglia di sfollati

La frana di Niscemi (ancora in movimento) ha raggiunto una larghezza di quattro chilometri, trascinando via nel burrone abitazioni e veicoli, dopo averli lasciati in bilico tra terra e vuoto. Un incubo a occhi aperti per i residenti del paese in provincia di Caltanissetta, che dal 25 gennaio 2026 sono tornati necessariamente con la memoria a quanto accaduto nel 1997 (con un altro smottamento di notevoli dimensioni). Naturalmente alle prese con il più classico dei dibattiti all’italiana sugli interventi di prevenzione idrogeologica fatti o rimasti solo sulla carta, e i rimpalli di responsabilità tra amministratori attuali e passati.

Ma in questo contesto si è sommata altra rabbia, provocata dalla speculazione senza freni (e senza vergogna) i cui effetti ricadono proprio sugli abitanti sfollati (quasi 1.500) che hanno bisogno urgente di un tetto. Il 54enne Germano Bottini, di Cologno Monzese, ma originario proprio di Niscemi, ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente la sua casa di famiglia, che per fortuna si trova in una zona centrale della cittadina ed è al di fuori della zona rossa. “Scoprire che gli stessi ‘compaesani’ stiano approfittando di questa immane tragedia facendo lievitare i prezzi degli affitti è una cosa inaccettabile – ha detto Bottini – Un affitto medio a Niscemi è passato da 300 a 900 euro: questa situazione mi ha schifato”.

“Siamo in molti ad avere case sfitte a Niscemi e se noi, figli di emigrati al Nord, cominciamo a dare il buon esempio, forse un paese fatto anche e soprattutto di gente buona che lavora la stessa terra che sta cedendo, potrà piano piano rialzarsi e reagire. So quanto possa essere difficile accettare che sconosciuti possano vivere qualcosa di tuo, ma è proprio impossibile voltare le spalle e fingere di non vedere intere famiglie, anziani e bambini che non hanno più un tetto dove rifugiarsi. L’egoismo è dannoso quanto la terra che sta cedendo”.

Il colognese ha voluto lanciare un appello, affinché altri niscemesi facessero altrettanto. Ma trasmettere questo messaggio non è stato facile.

“Il sindaco (Massimiliano Conti, ndr) inizialmente sembrava quasi infastidito da questa mia idea – ha aggiunto Bottini – Gli avevo fatto presente che il Comune si sarebbe potuto attivare per fare da garante, o per dei piccoli interventi di manutenzione ma davvero minimi, come può essere l’imbiancatura delle pareti”.