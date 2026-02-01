Gela, vetrina internazionale a Milano per il nuovo museo dei relitti greci

Su decisione dell’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Scarpinato, il Museo dei Relitti Greci di Bosco Littorio sarà presentato alla Borsa internazionale del turismo che si tiene a Milano dal 10 al 12 febbraio e sarà introdotto come nuovo polo archeologico siciliano in vista dell’apertura ufficiale del 24 febbraio. La partecipazione rientra nella strategia regionale di promozione dei grandi attrattori culturali, con particolare attenzione al turismo archeologico e identitario. Al pubblico specializzato che sarà presente alla Bit verrà introdotto il nuovo museo, il relitto arcaico che sarà esposto all’interno e il progetto museografico che valorizza uno dei più importanti reperti di archeologia navale del Mediterraneo, con un allestimento iniziato nel 2025 e ora completato. Un’occasione importante che vedrà presenti la Regione, la Soprintendenza di Caltanissetta con l’arch. Daniela Vullo e l’11 febbraio ci saranno anche il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore ai Beni culturali Romina Morselli che hanno accolto l’invito rivolto dalla Soprintendente. La Bit è la vetrina ideale peposizionare Gela e la Sicilia sud orientale come destinazioni di turismo culturale e archeologico e il museo rappresenta un nuovo attrattore identitario, capace di generare flussi turistici e rilanciare l’immagine della città. Si punterà sulla narrazione dei relitti- storia, recupero, restauro, ritorno, esposizione – che offre un contenuto fortissimo per la comunicazione culturale e turistica. Intanto a Bosco Littorio si lavora sodo per il taglio del nastro. In questa prima fase la grandissima sala centrale del nuovo museo ospiterà solo il primo relitto posizionato al c centro e alcune vetrine con i reperti che facevano parte del carico dell’imbarcazione. Non mancheranno però i lingotti di oricalco (appartenenti ad un altro relitto) che sono unici al mondo. Con questi tesori Gela presenta un nuovo biglietto da visita nei luoghi in cui arrivano operatori del turismo da tutto il mondo. Uno dei temi della Bit di Milano è quello delle nuove destinazioni e Gela con il suo museo e la sua nave greca si può ben inserire in questo solco.