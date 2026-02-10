Frana Niscemi, la Fondazione Federico II a sostegno della comunità colpita

Una quota pari all’1% dei ricavi lordi della Fondazione Federico II, per un importo stimato intorno agli 80 mila euro, sarà destinata alla comunità di Niscemi duramente colpita dalla frana. L’iniziativa è stata proposta al Consiglio di amministrazione della Fondazione — organismo culturale collegato al Parlamento siciliano — dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Il CdA è atteso a breve per la riunione in cui sarà assunta la decisione. “È un primo segnale da parte della Fondazione alla popolazione di Niscemi – ha detto Galvagno, presidente della Fondazione -. Si tratta di una parte minima per la ricostruzione ma come diceva don Pino Puglisi il poco di tanti può fare grandi cose. Sono convinto che su questa proposta ci sarà l’unanimità del CdA della Fondazione. Spero che anche altri facciano la propria parte”. (ITALPRESS).