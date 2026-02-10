Frana Niscemi, crollata la croce simbolo di resistenza

La croce nel quartiere “Sante Croci” a Niscemi è crollata lungo il fronte di frana. In queste settimane di emergenza dopo la frana che ha sconvolto il paese, era diventata un simbolo di resistenza. A confermare il crollo è stato il sindaco Massimiliano Conti, spiegando che la croce è precipitata nel vuoto.

Era stata collocata in ricordo della chiesa danneggiata dalla frana del 1997. “Purtroppo pochi minuti fa è caduta ….. questo appesantisce ancora di più il nostro già triste cuore”, ha riferito il sindaco. A pochi metri dal baratro la croce era ricavata all’interno di una grossa pietra posta su un piedistallo di marmo.