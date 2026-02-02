Frana Niscemi, biblioteca “in bilico”. Sovrintendente, faremo di tutto per salvare i 4mila volumi

E’ corsa contro il tempo per tentare di salvare i 4 mila volumi custoditi nella biblioteca “Angelo Marsiano”, che si trova sul ciglio del precipizio della frana di Niscemi. Si sta facendo di tutto per intervenire ma la stanza in cui i libri sono conservati e’ in bilico. “E’ una valutazione che compete alla protezione civile e ai vigili del fuoco”, ha affermato la sovrintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo, oggi a Niscemi per un sopralluogo tra i tanti palazzi storici che ricadono nella zona rossa.

“Tutte le mie decisioni o valutazioni dipendono da cio’ che loro accerteranno. Su questo purtroppo non posso esprimermi. Faremo il possibile per tentare di salvare questo patrimonio culturale di grandissimo valore e interesse ma chiaramente le condizioni di sicurezza di chi ci lavora e degli abitanti vengono prima di tutto. Bisogna lavorare in assoluta sicurezza. Ci rimettiamo a cio’ che la protezione civile e i vigili del fuoco ci diranno”.

Nella zona rossa, nel cuore del centro storico, anche la chiesa delle Grazie. “Stiamo valutando – ha aggiunto la sovrintendente – lo spostamento temporaneo dei beni mobili della chiesa, nei locali della curia o in qualche luogo vicino. Sono delle tele e delle sculture e se la zona verra’ dichiarata fuori pericolo ritorneranno nel luogo d’origine”.