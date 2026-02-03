Frana di Niscemi, esposto del Codacons per distrastro colposo sul tavolo del Procuraore della Repubblica di Gela

È sul tavolo del Procuratore della Repubblica di Gela l’esposto-denuncia del Codacons in relazione alla frana verificatasi nel territorio di Niscemi. Con l’atto, l’associazione chiede di accertare se siano stati posti in essere tutti gli interventi dovuti in materia di prevenzione e messa in sicurezza dell’area e se sussistano responsabilità per omissioni, ritardi o sottovalutazioni da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, nonché eventuali profili di responsabilità penale, compresa l’ipotesi di disastro colposo.

All’esposto, depositato tramite l’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio Legale Regionale del Codacons, sono allegati anche documenti forniti all’associazione dall’onorevole Ismaele La Vardera, tra cui il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) aggiornato nel 2022, che descriveva le criticità del versante interessato dalla frana, e un atto di interpello della Regione Siciliana del 2023, dai quali emerge la piena conoscenza dei rischi idrogeologici da parte delle istituzioni competenti.

Dalla documentazione acquisita e dalle segnalazioni raccolte nel corso degli anni – spiega il Codacons – emerge con chiarezza come il rischio frana fosse noto, prevedibile e tecnicamente valutabile da almeno trent’anni. La fragilità dei costoni, le caratteristiche geomorfologiche dell’area e il progressivo aggravarsi delle condizioni del terreno rendevano necessari interventi strutturali di prevenzione e messa in sicurezza che, tuttavia, non risultano essere stati adottati in maniera adeguata e tempestiva. Dopo la frana del 1997, infatti, era stata avviata una pianificazione per il consolidamento della collina, ma tali interventi sono rimasti sostanzialmente sulla carta.

“Gli episodi verificatisi non possono essere ricondotti a eventi improvvisi o eccezionali – afferma l’avvocato Sardella – ma appaiono come l’esito di un disastro annunciato, aggravato da una prolungata inerzia e da una gestione del rischio non efficace”.

L’aggiornamento del PAI del 2022 – prosegue il Codacons – costituisce un documento tecnico dettagliato che evidenzia in modo inequivocabile le criticità del versante occidentale della collina di Niscemi. Espressioni come “processi morfologici intensi”, “forte attività erosiva” e “movimenti franosi ancora attivi” lungo le strade provinciali non lasciano spazio a interpretazioni: il rischio era stato chiaramente individuato, mappato e certificato.

Dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico del marzo 2023 emerge inoltre come il dissesto non sia riconducibile esclusivamente alle precipitazioni meteoriche, ma anche alla mancata regimentazione delle acque che confluiscono nel torrente Benefizio lungo la strada provinciale 12, una criticità nota anche all’ARPA che, nel 2023, avrebbe trasmesso una notizia di reato alla Procura della Repubblica di Gela. – conclude Codacons.