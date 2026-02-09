Caltanissetta. Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia): “A Palazzo Moncada la speranza è…un’erbaccia che ricresce”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo segnalazione di Leandro Janni, del Consiglio regionale di Italia Nostra Sicilia a proposito della presenza di erbacce all’esterno di palazzo Moncada a Caltanissetta.

CALTANISSETTA. “Palazzo Moncada, a Caltanissetta, è il luogo di tutte le ambiguità e contraddizioni delle politiche di gestione dei beni culturali nisseni. Un edificio rilevante, peculiare, concepito e realizzato al tempo della Sicilia del feudo, nel XVII secolo. Un edificio straordinario dal punto di vista architettonico e artistico. Un edifico mai completato che ha subito manomissioni, sfregi, cattivi restauri, utilizzi impropri. Oggi è museo, galleria d’arte, cinema e teatro. Nei suoi spazi esterni, di recente ridisegnati, germogliano verdissime erbe spontanee che nessuno osa eradicare. E d’altronde, la speranza è un’erbaccia che ricresce”.

Prof. Leandro Janni, Consiglio Regionale Italia Nostra Sicilia