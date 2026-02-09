Caltanissetta. Casa Rosetta promuove workshop online per la prevenzione dell’uso di sostanze

CALTANISSETTA. Casa Rosetta promuove un workshop online per approfondire gli strumenti di valutazione degli interventi efficaci nella prevenzione dell’uso di sostanze, in particolare tra gli adolescenti.

Il workshop Iep (Investing in evidence-based prevention), promosso dall’Associazione in collaborazione con Issup Italia (International society of substance use professional) e Issup Global, è rivolto a chi possiede responsabilità decisionali e di gestione delle risorse, e vuole migliorare gli interventi di prevenzione dell’uso di sostanze e delle dipendenze patologiche tra gli adolescenti.

L’obiettivo è fornire una comprensione chiara ed efficace della prevenzione basata su evidenze scientifiche, con riferimento alle raccomandazioni del manuale Epdqs (European drug prevention quality standards) dell’Euda (European union drugs agency).

Il workshop Iep rientra nelle attività del progetto “In-Forma”, di cui Casa Rosetta è capofila, ed è finanziato dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per ulteriori informazioni contattare la dott. Giovanna Garofalo, responsabile dell’Ufficio formazione e progettazione sociale dell’Associazione Casa Rosetta, Tel. 345.0067017, mail formazione@casarosetta.it.