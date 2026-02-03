Biblioteca di Niscemi, Janni(Italia Nostra Sicilia): “Bisognava pensarci prima a salvare la memoria collettiva”

Il prof. Leandro Janni, vicepresidente regionale di Italia Nostra Sicilia, interviene in merito alla biblioteca “Angelo Marsiano” di Niscemi, edificio in bilico sul ciglio della frana, nel cuore del quartiere Sante Croci e all’interno del quale sono conservati volumi storici. Di seguito la nota.

Scrittori, intellettuali e giornalisti, a cominciare da Stefania Auci, ma anche l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, la soprintendente per i Beni culturali di Caltanissetta Daniela Vullo, hanno espresso la volontà di salvare la biblioteca di Niscemi. Come, però, mi chiedo? Andranno a Niscemi a spostare, o meglio a far spostare, dall’edificio in cui sono custoditi libri, carte e mappe della storica biblioteca, mettendoli in sicurezza in un altro edificio? Questo, ovviamente, andrebbe fatto prima che l’edificio in cui è contenuta la biblioteca precipiti rovinosamente nel vuoto. O meglio, andava fatto. Perché ormai è evidente che l’edificio in cui è contenuta la biblioteca è in condizioni di estremo pericolo: la frana – ancora attiva – ha inesorabilmente eroso il terreno sotto una parte di esso. Basta vedere i filmati e le foto più recenti: sono chiarissimi. Dunque, dubito fortemente che la Protezione civile e i Vigili del fuoco possano autorizzare l’intervento di recupero del patrimonio culturale custodito all’interno dell’edificio che appartenne al niscemese Angelo Marsiano. Bisognava pensarci prima, subito, a salvare la memoria collettiva custodita all’interno della biblioteca: frutto e volontà di uno studioso, di un intellettuale di Niscemi che aveva a cuore la conservazione della storia della propria città.