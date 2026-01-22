Villalba. Pubblicato avviso per il servizio di trasporto degli studenti disabili; istanze entro il 28 febbraio

VILLALBA. E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Villalba l’avviso pubblico per il servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (anche paritarie), che prevede un contributo destinato alle famiglie di soggetti disabili che hanno deciso di provvedere autonomamente al trasporto.
La domanda compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata presso l’ufficio Servizi Sociali di questo ente entro il 28 febbraio 2026. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio servizi sociali al numero 0934 811943 tutte le mattine dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure via mail all’indirizzo servizisociali@comune.villalba.cl.it.