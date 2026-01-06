Villalba, presentata al pubblico del centro diurno l’opera d’arte “Meditazione” dell’artista Michele Valenza

VILLALBA – Alla presenza del Sindaco Maria Paola Immordino, dell’amministrazione comunale, dell’arciprete Padre Marko Cosentino e del Comandante dei Carabinieri, si è svolta la presentazione dell’ opera d’arte dal titolo “MEDITAZIONE” dello scultore villalbese Michele Valenza. L’evento si è svolto domenica pomeriggio 4 gennaio 2026, presso il centro diurno con tante presenze in sala. Ci sono stati gli interventi del sindaco Maria Paola Immordino, dell’arciprete Padre Marko Cosentino e dello Scultore Valenza che ha ringraziato i presenti per la partecipazione all’evento. Un pubblico attento che ha apprezzato l’opera dello scultore a cui non sono mancati gli applausi e le congratulazioni per l’opera realizzata. La scultura di Valenza troverà sistemazione nella Piazza G. Marconi di Villalba.