VILLALBA – Alla presenza del Sindaco Maria Paola Immordino, dell’amministrazione comunale, dell’arciprete Padre Marko Cosentino e del Comandante dei Carabinieri, si è svolta la presentazione dell’ opera d’arte dal titolo “MEDITAZIONE” dello scultore villalbese Michele Valenza. L’evento si è svolto domenica pomeriggio 4 gennaio 2026, presso il centro diurno con tante presenze in sala. Ci sono stati gli interventi del sindaco Maria Paola Immordino, dell’arciprete Padre Marko Cosentino e dello Scultore Valenza che ha ringraziato i presenti per la partecipazione all’evento. Un pubblico attento che ha apprezzato l’opera dello scultore a cui non sono mancati gli applausi e le congratulazioni per l’opera realizzata. La scultura di Valenza troverà sistemazione nella Piazza G. Marconi di Villalba.
Villalba, presentata al pubblico del centro diurno l’opera d’arte “Meditazione” dell’artista Michele Valenza
Mar, 06/01/2026 - 16:45
Condividi su: